30 Июля 2022 11:30

Раскопки на поселении Красный Яр продолжаются - найдены уникальные артефакты

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Археолого-этнографический парк-музей под открытым небом планируют создать в будущем на поселении ботайской культуры Красный Яр в Акмолинской области. Пока же на месте будущего музея продолжаются раскопки, которые уже добавили в копилку ученых несколько уникальных артефактов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поселение Красный Яр было обнаружено в 80-х годах 20-го века. На момент обнаружения были проведены разведочные работы. И после этого только в 2000-х годах казахстано-американская совместная экспедиция проводила здесь археологические работы. И вот уже второй год республиканский музей-заповедник «Ботай» продолжает стационарно-археологические раскопки», - поделился директор республиканского государственного музея-заповедника «Ботай» Куаныш Шакшаков.

В текущем году, по словам собеседника, заложено 160 кв. метров раскопок «Красный Яр-2022», исследуются две жилищные впадины и межжилищное пространство.

«На сегодняшний день в северном жилище мы опустились до 70 см глубины, южное – до 60 см глубины. Вообще изначально мы думали, что это сдвоенные жилища, но сегодня прослеживается, что это два разных жилища. Кроме того, обнаружена хозяйственная яма, в которой очень много костей. В ней прослеживается прокал и хранилище мяса», - пояснил научный сотрудник музея-заповедника «Ботай» Канат Ескендиров.

По словам археологов, ботайцы научились изготавливать своеобразные консервы, ведь им приходилось как-то хранить мясо. Мясо складывали в яму, накрывали шкурой и закапывали. Над этим местом жгли костер для того, чтобы из земли высосать кислород. Так мясо долгое время хранилось в идеальном состоянии.

«В ходе раскопа поселения Красный Яр в 2022 году были найдены более 1300 артефактов. Многие сделаны из кремния – это наконечники дротика, стрел, которые использовались для охоты. Встречаются скребки, скребла для обработки шкур. Найдены также каменный топор для деревообрабатывания, изделия из кости – гарпун для рыболовства, костяные проколки для шитья, гребенчатые штампы для орнаментирования керамической посуды, орнаментированная фаланга с насечками для ритуальных целей. Можно также рассказать о найденной бусине, то есть ботайцы делали и украшения», - отметил научный сотрудник музея-заповедника «Ботай» Руслан Хайргельдинов.

Но самой уникальной находкой стал впервые обнаруженный на поселении ботайской культуры костяной нож с ярко выраженным ребром жесткости и кровостоком. Ранее, по словам исследователей, подобные артефакты никогда не встречались.

Все найденные артефакты теперь отправятся на радиокарбонный анализ, который поможет определить, сколько времени они пролежали в земле.

«В последующем мы планируем здесь на поселении Красный Яр создать археолого-этнографический парк-музей под открытым небом. Планируем воссоздать в натуральную величину ботайские жилища, межжилищные пространства, загоны, чтобы посетители - а это могут быть школьники, исследователи, туристы, студенты – могли приезжать и вживую увидеть сами поселения», - добавил напоследок Куаныш Шакшаков.



