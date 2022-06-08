8 Июня 2022 12:58

Расхождения данных по направлению экспорт КНР – импорт РК снижены до 40,5% - Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Меры по цифровизации налогово-таможенного администрирования позволили обеспечить дополнительные поступления в бюджет на сумму более 2 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2021 года расхождения в статистических данных по направлению экспорт КНР – импорт РК снижены до 40,5%», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

Только за последние три года меры по цифровизации налогово-таможенного администрирования позволили обеспечить дополнительные поступления в бюджет на сумму более 2 трлн тенге (в 2019 г. – 916 млрд тенге, в 2020 г. – 710 млрд тенге, 2021 г. – 684 млрд тенге).

«Работа в данном направлении продолжается», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Ранее сообщалось, что исполнение республиканского бюджета в 2021 году осуществлялось под негативным влиянием пандемии коронавируса.

«Тем не менее, по сравнению с 2020 годом наблюдалось оживление деловой активности. В прошлом году рост ВВП составил 4%», - сказал Ерулан Жамаубаев.