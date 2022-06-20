Расхождение статистики взаимной торговли с Китаем составило более 5 млрд в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Сергей Симонов поднял вопрос расхождения зеркальной статистики в товарообороте с рядом стран-партнеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По-прежнему остается актуальным вопрос расхождения зеркальной статистики взаимной торговли с Китаем. Принимаемые на протяжении нескольких лет меры не приносят должного результата. Согласно данным отчета Счетного комитета по итогам 2021 года сумма отклонений составила 5,7 млрд долларов, а за последние три года – свыше 17 млрд долларов», - сказал Сергей Симонов на совместном заседании палат Парламента.

Таким образом, по его словам, сумма возможных экономических потерь бюджета только по НДС без учета таможенных пошлин составила 1 млрд долларов, или по среднегодовому курсу 437,8 млрд тенге.

«Также имеются отклонения в товарообороте с рядом иных стран-торговых партнеров Казахстана. Вышеприведенные факты говорят о том, что налоговое и таможенное администрирование не на должном уровне. Мы это ежегодно констатируем и ждем, когда Минфин наконец закончит интегрирование своих информационных систем, которое тянется уже 11 лет», - заявил депутат.