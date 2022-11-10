Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Расходы в объеме 22,6 трлн тенге к 2025 году прогнозирует Миннацэкономики

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Ноября 2022, 10:57
Расходы в объеме 22,6 трлн тенге к 2025 году прогнозирует Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз по росту расходов к 2025 году озвучил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы республиканского бюджета прогнозируются с постепенным увеличением с 21 трлн тенге в 2023 году до 22,6 трлн тенге в 2025 году. По отношению к ВВП прогнозируется их снижение с 17,4% в 2023 году до 16% в 2024-2025 годах», - сказал Алибек Куантыров на пленарном заседании Сената.

По его словам, применение контрцикличного бюджетного правила обеспечит стабилизацию темпа роста расходов республиканского бюджета в плановом периоде на уровне 16,4% к ВВП.

«В рамках данного лимита расходов обеспечивается концентрация расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития с постепенным усилением взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования. С учетом принимаемых мер по усилению реалистичности бюджетных параметров дефицит бюджета в 2023 году предлагается определить на уровне 2,7% к ВВП со снижением в 2024-2025 годах до 2,6% и 2,5% к ВВП, соответственно», - сообщил министр.

«Уровень ненефтяного дефицита прогнозируется со снижением с 6,8% к ВВП в 2023 году до 5,3% к ВВП в 2025 году, что соответствует значению Национального плана развития», - добавил глава Миннацэкономики.


Правительство РК   Сенат   Бюджет   Миннацэкономики  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане