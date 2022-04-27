РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:30, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Расходы республиканского бюджета вырастут на 23,6% - Нацбанк РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно ожиданиям Правительства, рецессии в экономике не ожидается, и ВВП Казахстана вырастет на 2,1%. Об этом сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В условиях положительной динамики экономики планируется дополнительное стимулирование спроса через фискальную политику, которая в ближайших периодах будет усиливать проинфляционное давление. В 2022 году расходы республиканского бюджета вырастут на 23,6%, при средних темпах роста в предыдущие три года - 16,7%», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

    Он уточнил, что увеличение расходов происходит в основном за счет активного использования Национального Фонда. По его словам, в текущем году планируется увеличение трансфертов до 4,6 трлн тенге. Данный объем сопоставим по размеру с пандемическим пакетом антикризисных мер в 2020 году, когда было зафиксировано сокращение ВВП на 2,5%.

    «Таким образом, положительный фискальный импульс в экономике сохраняется, что окажет инфляционное давление как в этом году, так и в 2023 году. При этом ожидается, что финансирование дефицита республиканского бюджета за счет активов Национального фонда окажет поддерживающее влияние на обменный курс, но приведет к росту спроса на импорт и ослаблению фискальной позиции», - заключил глава финрегулятора.

    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!