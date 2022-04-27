Расходы республиканского бюджета вырастут на 23,6% - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно ожиданиям Правительства, рецессии в экономике не ожидается, и ВВП Казахстана вырастет на 2,1%. Об этом сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях положительной динамики экономики планируется дополнительное стимулирование спроса через фискальную политику, которая в ближайших периодах будет усиливать проинфляционное давление. В 2022 году расходы республиканского бюджета вырастут на 23,6%, при средних темпах роста в предыдущие три года - 16,7%», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

Он уточнил, что увеличение расходов происходит в основном за счет активного использования Национального Фонда. По его словам, в текущем году планируется увеличение трансфертов до 4,6 трлн тенге. Данный объем сопоставим по размеру с пандемическим пакетом антикризисных мер в 2020 году, когда было зафиксировано сокращение ВВП на 2,5%.

«Таким образом, положительный фискальный импульс в экономике сохраняется, что окажет инфляционное давление как в этом году, так и в 2023 году. При этом ожидается, что финансирование дефицита республиканского бюджета за счет активов Национального фонда окажет поддерживающее влияние на обменный курс, но приведет к росту спроса на импорт и ослаблению фискальной позиции», - заключил глава финрегулятора.