Расходы республиканского бюджета в 2023 году планируются в объеме 21 трлн тенге в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы республиканского бюджета в 2023 году планируются в объеме 21 трлн тенге, или 17,4% к ВВП, с увеличением на 2,2 трлн тенге к плану текущего года. Об этом сообщила вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации законопроектов, связанных с бюджетом страны на 2023-2025 годы в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соотношение текущих расходов и расходов на развитие напрямую связано с большим акцентом на социальную сферу. Так, текущие расходы бюджета определены на уровне

19,4 трлн тенге, или 92,4% к общему объему расходов», - сказала Татьяна Савельева.

Вице-министр добавила, что объем бюджета развития планируется в сумме 1,6 трлн тенге, или 7,6% к общему объему расходов в 2022 году.

«Структура расходов проекта республиканского бюджета на трехлетний период изменилась. По всем направлениям республиканского бюджета, кроме силовых структур, планируется снижение расходов администраторов бюджетных программ с увеличением общегосударственных расходов. Это связано с передачей всех целевых текущих трансфертов в базу местных бюджетов. При этом, отраслевая направленность переданных трансфертов сохраняется», - пояснила Татьяна Савельева.