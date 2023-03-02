Расходы республиканского бюджета планируют увеличить на 2,2 трлн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков озвучил изменения расходной части республиканского бюджета, прописанные в законопроекте «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом в рамках уточнения бюджета предусмотрено увеличение расходов на общую сумму 2,2 трлн тенге на следующие приоритетные направления. На реализацию поручений Президента предусмотрено трлн тенге», - сказал Даурен Темирбеков в ходе презентации законопроекта.

По его словам, на укрепление регионов и развитие инфраструктуры будет направлено 240 млрд тенге, из них на обеспечение питьевой водой в городах и селах – 109 млрд тенге.

«Дополнительные расходы позволят увеличить доступ к централизованному водоснабжению в городах до 99%, в сельских населенных пунктах - до 96,5% в 2023 году», - отметил спикер.

Кроме того, на дальнейшую реализацию проекта «Ауыл – ел бесігі» законопроектом предусмотрено 55 млрд тенге – данные расходы направлены на модернизацию 200 сельских населенных пунктов. На развитие инженерной-коммуникационной инфраструктуры – 24 млрд тенге.

В рамках данных средств планируется подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 550 малоэтажным жилым комплексам и 15 тысячам земельных участков для строительства индивидуального жилья.

На развитие окраин крупных городов, малых и моногородов предусмотрено 27 млрд тенге.