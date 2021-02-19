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Расходы республиканского бюджета будут уточнены в ближайшее время

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Февраля 2021, 11:21
Расходы республиканского бюджета будут уточнены в ближайшее время

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время ожидается уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на 2021 год. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С апреля начнем работу по формированию проекта республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период. При этом, полностью будут учтены мероприятия Предвыборной программы партии «Nur Otan» и стратегические инициативы Президента», - сказал Ерулан Жамаубаев на коллегии Минфина.

Он напомнил, что в целях совершенствования бюджетного процесса в декабре 2020 года были приняты поправки в Бюджетный кодекс.

«Изменения предусматривают гармонизацию стратегического и бюджетного планирования, повышение экономической отдачи от вложенных средств, а также самостоятельности и ответственности госорганов. Все они будут имплементированы в ближайшее время», - пообещал министр.

Ранее Е. Жамаубаев рассказал о прошлогоднем уровне дефицита республиканского бюджета.

Кроме того, министр доложил о реализации Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы.


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