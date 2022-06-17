17 Июня 2022 18:53

Расходы предпринимателей на содержание работников превысили 12 трлн тенге в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в 2021 году объем затрат юридических лиц на содержание рабочей силы составил 12,4 трлн тг., что сразу на 17,8% больше по сравнению с 2020 годом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В региональном разрезе наибольшие затраты на содержание рабочей силы понесли предприниматели Алматы и Нур-Султана — 1,9 трлн и 1,3 трлн тг.. соответственно. Далее идут Атырауская (1,2 трлн тг.) и Карагандинская (1,1 трлн тг.) области.

В структуре затрат на содержание рабочей силы 86,8% пришлись на фонд заработной платы работников — 10,8 трлн тг., на 18,7% больше по сравнению с 2020 годом.

Из них непосредственно на саму заработную плату пришлись 7,9 трлн тг., на единовременные выплаты и премии — 1,5 трлн тг., на оплату за неотработанное время — 870,7 млрд тг., на компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда — 523,1 млрд тг..

В свою очередь выплаты и расходы, не учитываемые в фонде заработной платы, составили 1,6 трлн тг. — на 12,2% больше, чем годом ранее.

Из них значительная часть пришлась на налоги, связанные с использованием рабочей силы (693,2 млрд тг.) и расходы на социальную защиту работников (663,3 млрд тг.).

Кроме того, расходы по обеспечению работников жильем в 2021 году составили 79,6 млрд тг., расходы на обучение работников — 32,6 млрд тг., на проведение культурных мероприятий, организацию отдыха и развлечений — 17,6 млрд тг.