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Расходы павлодарцев посчитали статистики

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Июня 2023, 17:29
Расходы павлодарцев посчитали статистики

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В месяц павлодарцы тратят почти 99 тысяч тенге, передает Pavlodarnews.kz.

Павлодарские статистики провели выборочное обследование домашних хозяйств региона и выяснили, что доход, использованный на потребление, составил в среднем на душу населения 94 334 тенге в месяц, при этом в городской местности – 98 855 тенге, в сельской – 83 465 тенге в месяц.

Формирование доходов, использованных на потребление, происходило в основном за счет денежных доходов.

Их доля составила 97,3 процента, остальные 2,7 процента – за счет продукции личного хозяйства, а также дотаций и льгот.

«В городах области 3,1 процента жителей имеют доходы ниже прожиточного минимума, в селах эта доля составляет 5 процентов. Денежные расходы в среднем на душу населения в месяц достигли 91786 тенге, при этом в городах – 98531 тенге, в селах – 75574 тенге», - отмечают специалисты.

По данным регионального департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, 89,4 процента своих доходов жители области тратят на потребительские нужды, 2,7 процента – на материальную помощь родственникам и знакомым, а также алименты.

Еще 7,9 процента идет на погашение кредитов, долгов, налоги, платежи и другие выплаты.


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