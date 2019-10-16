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Расходы на здравоохранение в мире с каждым годом растут - международный эксперт

16 Октября 2019 20:48
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Расходы на здравоохранение в мире с каждым годом растут - международный эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько важен всеобщий охват услугами здравоохранения для граждан, рассказал исполнительный директор международной медицинской компании «Rabin Martin» Джеффри Л. Стурчио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Все государства-члены ООН на сегодня продвигают усилия для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 году в рамках Целей в области устойчивого развития. Всеобщий охват услугами здравоохранения объясняется тем, что все люди имеют доступ к необходимой им медицинской помощи и не испытывают при этом финансовых трудностей.

«Очень важно обеспечить всеобщий доступ для каждого гражданина к охвату услугами здравоохранения. Так как, здравоохранение может стать очень дорогим и привести к финансовому банкротству. Вы знаете, что в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН проходило заседание высокого уровня именно по вопросам касательно всеобщего охвата услугами здравоохранения. Все страны-члены ООН, включая Казахстана, договорились продвигать всеобщий охват услугами здравоохранения до 2030 года. Но в этом контексте стоит самый главный вопрос - как будет оплачиваться всеобщий доступ услугами здравоохранения, и кто будет выделять на это деньги?» - рассказал Джеффри Стурчио на полях Всемирного саммита лидеров в онкологии, который проходит в столице Казахстана.

Он отметил, что по оценке Всемирной организации здравоохранения, бюджет всеобщего охвата услугами здравоохранения в мире составляет 370 млрд долларов в год.

«Общий объем средств в мире, которые тратится на здравоохранение приближается к 10 трлн долларов в год. Расходы на здравоохранение с каждым годом растут, и отметка будет увеличиваться. К 2030 году общая сумма расходов на здравоохранение вырастит. В этом контексте роль частного сектора будет играть важную роль. Частный сектор в любой стране играет важную роль в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения. Здесь необходим комплексный подход как с Правительством, так и с общественниками. Нужно понять, что частный сектор - это ряд разных компаний, которые продвигают здравоохранения», - отметил эксперт.

Международный эксперт также отметил важность лечения и тяжелых заболеваний.

«Рак является вторым по величине убийцей во всем мире. В прошлом году от рака умерло почти 10 миллионов человек. А также около 18 миллионов новых случаев рака выявилось в 2018 году - это катастрофическая проблема во всем мире. И, конечно же, всеобщий охват услугами здравоохранения должен охватывать людей как с такими заболеваниями, так и с другими», - проинформировал Джеффри Стурчио.

Отметим, что в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей 23 сентября в Нью-Йорке, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о доступе к качественным медицинским услугам в рамках ОСМС, основанного на принципах солидарности, справедливости и достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения.

На Генассамблеи ООН была принята Политическая Декларация по всеобщему охвату услугами здравоохранения. В декларации в одним из пунктов была подчеркнута главная роль первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения.

Напомним, в столице с 15 по 17 октября проходит Всемирный саммит лидеров в онкологии (WCLS). В работе саммита принимают участие более 350 делегатов из более чем 70 стран мира.

Мероприятие собрало министров здравоохранения, первых леди, лидеров городов и промышленности, старших руководителей и других влиятельных участников сообщества по вопросам рака, здравоохранения и развития, чтобы обсудить достигнутый прогресс и основные проблемы, с которыми сталкиваются страны при включении рака в свои планы UHC (United Health Сare – всеобщий охват здравоохранением).

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Ключевые слова: Здравоохранение,
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Акбота Кузекбай

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