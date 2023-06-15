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Расходы на возмещение последствий пожара в области Абай еще не подсчитаны - Минфин

Автор:  
Серик Сабеков
15 Июня 2023, 14:07
Расходы на возмещение последствий пожара в области Абай еще не подсчитаны - Минфин Фото: t.me/qr_tjm

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пока еще не подсчитаны необходимые расходы на возмещение последствий трагического пожара в области Абай. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы в целом на возмещение последствий пожара пока не были сделаны, поскольку пожар еще не был потушен до конца. И для этого есть резерв и Правительства, и области Абай. Как будут точные цифры, мы озвучим», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Журналисты уточнили у главы Минфина: «То есть на сегодняшний день из правительственной казны ни один тенге не потрачен для области Абай?».

«Нет, не потрачен, поскольку расчеты не велись. Пожар еще не потушен», - ответил Ерулан Жамаубаев.


Минфин РК   Абайская область   Пожар в области Абай  
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