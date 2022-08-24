Расходы на одного казахстанца в рамках ОСМС увеличились с 56 до 116 тыс. тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК обсудили ход исполнения поручений Главы государства под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О текущей ситуации в системе социального медицинского страхования и достигнутых результатах за счет средств ОСМС сообщил глава Фонда медицинского страхования Айдын Ашуев.

«При росте объема финансирования в более чем в два раза расходы на одного жителя увеличились с 56 до 116 тыс. тенге, соответственно, отмечается снижение карманных расходов населения на 6,2%. Дополнительные финансовые средства направлены на развитие направлений, ранее испытывавших дефицит финансирования. К примеру, объем финансирования высоко-технологичных медуслуг увеличен в три раза, медреабилитации и консультативно-диагностической помощи в 11 раз», - отметил председатель правления ФСМС.

При этом для оказания медпомощи значительно увеличилось количество поставщиков медуслуг, в том числе доля медицинских организаций частной формы собственности увеличилась с 27% до 51%.

В части исполнения стратегических задач, А. Ашуев отметил, что из 7 определенных стратегических индикаторов фондом не достигается показатель только по уровню охвата населения системой ОСМС. В части охвата незастрахованного населения, предлагается обеспечить взаимодействие местных исполнительных органов с заинтересованными госорганами. Вместе с тем, глава Фонда медстрахования поднял вопрос необходимости консолидации финансовых потоков ГОБМП и ОСМС в целях заключения с поставщиками единых договоров и усиления роли стратегического закупщика.

«На сегодняшний день наличие двух договоров приводит к вовлечению медработников к процессу администрирования пакетов, и отвлекает их от основной деятельности, что приводит к снижению качества оказания медуслуг. Также данный процесс показал высокую сложность и трудозатратность, что приводит к системным ошибкам при определении пакета в платежных документах», - резюмировал глава Фонда.