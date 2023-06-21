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Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Июня 2023, 09:05
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По информации ведомства, проверка законности расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес «Қазақстан барысы», проводится департаментом АФМ по городу Алматы в рамках досудебного расследования, передает МИА «Казинформ».

Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.

В интересах следствия иные сведения не подлежат разглашению.


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