Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По информации ведомства, проверка законности расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес «Қазақстан барысы», проводится департаментом АФМ по городу Алматы в рамках досудебного расследования, передает МИА «Казинформ».

Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.

В интересах следствия иные сведения не подлежат разглашению.