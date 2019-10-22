Расходы на какие госзадания оптимизированы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об оптимизации расходов на государственные задания сообщили в Министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам работы, проведенной в ходе формирования проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы: оптимизированы расходы на сумму 6,4 млрд тенге по 46 госзаданиям, из них: по Министерству культуры и спорта на 2,4 млрд тенге; по Министерству цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности на 1,2 млрд тенге; по Министерству индустрии и инфраструктурного развития на 1,1 млрд тенге ; по Министерству образования и науки на 0,5 млрд тенге; по Министерству здравоохранения на 0,3 млрд. тенге», - отмечено в сообщении.В ведомстве пояснили, что с учетом оптимизации расходы составляют 36,1 млрд тенге (56 госзадания).Оптимизированные расходы перенаправлены на увеличение финансирования научной и научно-технической деятельности в целях реализации Стратегического плана развития РК до 2025 года.

По трем госзаданиям на сумму 8,6 млрд тенге будет пересмотрен порядок финансирования (условия выдачи грантов, финансирования ИТ-стартапов и т.д.): по МОН – услуги, оказываемые АО «Фонд науки» по коммерциализации результатов научной (или) научно-технической деятельности (два госзадания); по МЦРОАП – услуги, оказываемые АКФ «ПИТ» по развитию инноваций в отраслях промышленности (одно госзадание).

Кроме того, исключены из перечня государственных заданий (переданы в конкурентную среду) мероприятия на сумму 27,5 млрд тенге (53 госзадания).Все это предусмотрено в рамках принятых уточнений в бюджет на 2019-2021 годы.