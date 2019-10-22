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вчера 22:16
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вчера 21:29
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Расходы на какие госзадания оптимизированы в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об оптимизации расходов на государственные задания сообщили в Министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По результатам работы, проведенной в ходе формирования проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы: оптимизированы расходы на сумму 6,4 млрд тенге по 46 госзаданиям, из них: по Министерству культуры и спорта на 2,4 млрд тенге; по Министерству цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности на 1,2 млрд тенге; по Министерству индустрии и инфраструктурного развития на 1,1 млрд тенге ; по Министерству образования и науки на 0,5 млрд тенге; по Министерству здравоохранения на 0,3 млрд. тенге», - отмечено в сообщении.В ведомстве пояснили, что с учетом оптимизации расходы составляют 36,1 млрд тенге (56 госзадания).Оптимизированные расходы перенаправлены на увеличение финансирования научной и научно-технической деятельности в целях реализации Стратегического плана развития РК до 2025 года.
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