+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 9 °С
USD 389.86 EUR 435.32
RUB 6.12 CNY 55.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Расходы на какие госзадания оптимизированы в РК

22 Октября 2019 14:50
Поделиться:
Расходы на какие госзадания оптимизированы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об оптимизации расходов на государственные задания сообщили в Министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

134 млрд тенге поступило сверх плана в местный бюджет Казахстана
За неосвоение госсредств будут штрафовать в Казахстане Сенат принял поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы «Бюджеты народного участия» внедрят во всех городах Казахстана в 2020 году

«По результатам работы, проведенной в ходе формирования проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы: оптимизированы расходы на сумму 6,4 млрд тенге по 46 госзаданиям, из них: по Министерству культуры и спорта на 2,4 млрд тенге; по Министерству цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности на 1,2 млрд тенге; по Министерству индустрии и инфраструктурного развития на 1,1 млрд тенге ; по Министерству образования и науки на 0,5 млрд тенге; по Министерству здравоохранения на 0,3 млрд. тенге», - отмечено в сообщении.В ведомстве пояснили, что с учетом оптимизации расходы составляют 36,1 млрд тенге (56 госзадания).Оптимизированные расходы перенаправлены на увеличение финансирования научной и научно-технической деятельности в целях реализации Стратегического плана развития РК до 2025 года.

По трем госзаданиям на сумму 8,6 млрд тенге будет пересмотрен порядок финансирования (условия выдачи грантов, финансирования ИТ-стартапов и т.д.): по МОН – услуги, оказываемые АО «Фонд науки» по коммерциализации результатов научной (или) научно-технической деятельности (два госзадания); по МЦРОАП – услуги, оказываемые АКФ «ПИТ» по развитию инноваций в отраслях промышленности (одно госзадание).
Кроме того, исключены из перечня государственных заданий (переданы в конкурентную среду) мероприятия на сумму 27,5 млрд тенге (53 госзадания).Все это предусмотрено в рамках принятых уточнений в бюджет на 2019-2021 годы.
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Минфин РК,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив