19 Сентября 2022, 11:02

Расходы казахстанских семей на продовольственные товары выросли на 10%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Расходы казахстанских семей на продовольственные товары выросли на 10%, на непродовольственные - на 18%, на платные услуги - на 20%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

В четырех регионах РК расходы домашних хозяйств превышают доходы: в Алматы, Алматинской, Жетысуской и Туркестанской областях.

Во втором квартале текущего года денежные расходы домохозяйств РК в среднем достигли 774,9 тыс. тенге — на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Доходы домохозяйств за год выросли на 16,4%, составив во втором квартале 2022 года 819,4 тыс. тенге.

Соотношение расходов и доходов в среднем на одно домохозяйство за год сократилось с 96,1% до 94,6%. Разница между доходами и расходами в денежном выражении за год выросла с 27,1 тыс. тенге до 44,5 тыс. тенге.

В региональном разрезе самые низкие расходы отмечены в Костанайской (559,2 тыс. тенге в среднем на одно домохозяйство) и Абайской (573,6 тыс. тенге) областях, а также в городе Шымкенте (598,6 тыс. тенге). В Костанайской и Абайской областях расходы составляют лишь 76,5% и 74,9% от доходов, в то время как в Шымкенте показатели практически равны (соотношение — 99,8%).

Наибольшие расходы пришлись на домохозяйства Алматы (932,4 тыс. тенге), а также Кызылординской (924,8 тыс. тенге) и Улытауской (912,7 тыс. тенге) областей. В четырех регионах РК расходы домашних хозяйств превышали доходы: в Алматы (на 10,6%), Алматинской области (на 10%), Жетысуской области (на 9,9%) и Туркестанской области (на 5,4%).

В структуре денежных расходов домашних хозяйств преобладают потребительские расходы: во втором квартале 2022 года они составили 713,9 тыс. тенге — на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Из них 398,5 тыс. тенге пришлось на продовольственные товары, 182,2 тыс. тенге — на непродовольственные, 133,2 тыс. тенге — на платные услуги. По сравнению со вторым кварталом 2021 года расходы на продовольственные товары выросли на 10,2%, на непродовольственные — на 17,7%, на платные услуги — сразу на 20,1%.

Во втором квартале 2022 года 45,3 тыс. тенге в среднем на домохозяйство составили расходы на погашение кредита и долга, еще 15,6 тыс. тенге — на материальную помощь родственникам, знакомым, алименты, налоги, платежи и другие выплаты.