Расходы казахстанцев выросли сразу на 15% за год
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В третьем квартале 2021 года расходы на душу населения достигли 206,4 тысяч тенге — на 15% больше, чем годом ранее. В аналогичном периоде 2020 года расходы составляли 179,5 тысяч тенге, плюс 7,3% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.
В региональном разрезе больше всего расходов несут жители Южной столицы, Алматы: 278,4 тысячи тенге за третий квартал 2021 года — на 9,1% больше, чем годом ранее. Среди регионов с наибольшими расходами также были отмечены Карагандинская область (269,3 тысяч тенге на душу населения, плюс 15,2% за год) и столица (252,4 тысяч тенге, плюс 24,1%).
В годовой динамике наибольший рост расходов ощутили жители Туркестанской области: сразу на 26% за год, до 141,5 тысяч тенге; наименьший рост расходов был зафиксирован в Атырауской и Мангистауской областях — плюс 5,7% за год в каждом из регионов, до 167,5 тысяч тенге и 163,6 тысяч тенге соответственно.
93,3% всех затрат населения заняли потребительские расходы: 192,5 тысяч тенге — на 15,5% больше, чем годом ранее. Из них расходы на продовольственные товары составили 109 тысяч тенге, на непродовольственные — 51,3 тысячи тенге; на платные услуги — 32,2 тысячи тенге.
Расходы на погашение кредитов и долгов составили 9,8 тысяч тенге, материальная помощь родственникам и алименты — 3,7 тысяч тенге, налоги, платежи и другие выплаты — 395 тысяч тенге.
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