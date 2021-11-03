Расходы казахстанцев выросли на 19% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором квартале текущего года в среднем по стране денежные расходы населения достигали 197,6 тыс. тг на человека — сразу на 18,5% больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года расходы населения составляли 166,7 тыс. тг, плюс 4,8% за год.

В региональном разрезе наибольшие расходы зафиксированы в Алматы: 275,5 тыс. тг на душу населения, годовой рост — на 17,7% за год. Среди регионов с максимальными расходами также отмечены Карагандинская (247,2 тыс. тг, плюс 22% за год) и Павлодарская (237,3 тыс. тг, плюс 30%) области.

Наименьшие расходы понесли жители Туркестанской области: 133,7 тыс. тг — на 25% больше, чем годом ранее.

Наибольший рост расходов зафиксирован в Павлодарской области, наименьший — в Шымкенте (на 9,7%, до 141,1 тыс. тг на душу населения).

Основную часть затрат — 92,7% — составляли потребительские расходы населения: 183,2 тыс. тг — на 18,6% больше, чем годом ранее. В том числе 105,6 тыс. тг составили расходы на продовольственные товары, 45,2 тыс. тг — на непродовольственные товары, 32,4 тыс. тг — на платные услуги.

Материальная помощь родственникам и знакомым и алименты в текущем году выросли на 25,3%, до 4 тыс. тг; налоги, платежи и другие выплаты — на 47,5%, до 205 тг; погашение кредита и долга — на 14,5%, до 10,2 тыс. тг.