8 Июля 2022 09:26

Расходы казахстанцев выросли на 17% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первом квартале текущего года расходы казахстанцев выросли сразу на 16,7 % за год, до рекордных 219,7 тыс. тенге на душу населения. Это самый заметный рост показателя за последние годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года расходы населения составляли 188,2 тыс. тенге на душу населения, плюс 6,7 % за год.

В региональном разрезе наибольшие расходы наблюдались у жителей Алматы: 319,6 тыс. тенге на душу населения в квартал, сразу на 19,7 % больше, чем годом ранее. На второй и третьей сорочках расположились Карагандинская область (275,3 тыс. тенге на душу населения, плюс 15 % за год) и столица (266,2 тыс. тенге, плюс 14,9 %).

Наименьшие показатели отмечаются в Шымкенте: всего 158,2 тыс. тенге, плюс 6,7 % за год. Это сразу на 28 % меньше, чем в среднем по стране.

Наибольший рост расходов отмечен в Северо-Казахстанской области — сразу плюс 30,1 % за год, до 245,9 тыс. тенге.

91,9 % всех затрат населения составили потребительские расходы: 201,8 тыс. тенге, на 16 % больше, чем годом ранее. Из них расходы на продовольственные товары составили 109,9 тыс. тенге, на непродовольственные — 53,2 тыс. тенге, а на платные услуги — 38,8 тыс. тенге.

Расходы на материальную помощь родственникам и алименты составили 4,1 тыс. тенге, на погашение долгов — 13,4 тыс. тенге, на налоги, платежи и другие выплаты — 437 тенге.