Расходы казахстанцев снизились на 5,4% после внедрения ОСМС

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Доля «карманных» расходов казахстанцев на здоровье снизилась на 5,4% благодаря средствам системы социального медицинского страхования, передает МИА «Казинформ».

В Минздраве отметили, что реформа ОСМС была направлена, в первую очередь, на экономию семейного бюджета казахстанцев в тратах на медпомощь и доступность для каждого жителя дорогостоящих операций и обследований, которые ранее в гарантированном государством пакете не финансировались. Ведь высвободившиеся средства люди могут инвестировать в образование, улучшение своего благосостояния.

Если в 2017 году удельный вес частных расходов населения на оплату медицинских услуг составлял 33,1 % от общего бюджета здравоохранения, что почти в полтора раза превышает допустимый порог, установленный ВОЗ, то в 2022 году, согласно данным Национальных счетов, «карманные» траты снизились до 27,7%.

Наибольшие расходы до внедрения ОСМС граждане несли на оказание амбулаторной поликлинической помощи и приобретение лекарственных средств.

«Дополнительные финансовые средства направлены на развитие тех видов медпомощи, ранее испытывавших дефицит финансирования. К примеру, по данным 2022 года, объем финансирования высоко-технологичных медуслуг увеличен в 3,5 раз, медреабилитации в 12,5 раз и консультативно-диагностической помощи в 14 раз. При этом ОСМС позволило увеличить объем финансирования медицинской помощи с 1,1 трлн тенге до 2, 5 трлн тенге, а расходы здравоохранения на одного жителя страны увеличились с 56, 8 тысяч тенге до 121,7 тысяч тенге», - говорится в сообщении Министерства здравоохраненя Казахстана.

По данным ведомства, только на амбулаторном уровне на одного прикрепленного гражданина расходы возросли с 15 914 тенге до 39 957 тенге, то есть в 2,5 раза.

Финансирование ПМСП составило 34% от бюджета здравоохранения. Несмотря на такой значительный рост расходов на уровне ПМСП, финансирование первичного звена все еще не достигает 60% от бюджета здравоохранения, который рекомендован стандартами финансирования ПМСП ВОЗ. Таким образом, необходимо дальше продолжать увеличивать расходы на оказание ПМСП.

Данный рост расходов на медпомощь способствует развитию инфраструктуры медорганизаций, технической оснащенности, кадровой укомплектованности, доступности лекарственного обеспечения, внедрению лучших практик оказания медицинской помощи в соответствии с мировыми стандартами.

Ранее глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС.