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Расходы госбюджета на соцпомощь и соцобеспечение увеличились на 26% за год

2 Марта 2020 14:46
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Расходы госбюджета на соцпомощь и соцобеспечение увеличились на 26% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–декабрь 2019 года расходы государственного бюджета увеличились на 19,3% за год и составили 13,5 трлн тг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

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В соответствующем периоде предыдущего года расходы госбюджета были равны 11,3 трлн тг, при этом наблюдалось снижение на 9,1% за год.

Среднегодовой рост расходов госбюджета за последние пять лет составил 12,6% в год. Наибольший прирост за этот промежуток времени наблюдался в 2017 году (+32,3% за год).

Наибольшая часть расходов государственного бюджета направлена на социальную помощь и социальное обеспечение: 3,5 трлн тг, или 25,6% от общей суммы расходов.

На образование и здравоохранение из госбюджета было выделено 2,3 трлн и 1,3 трлн тг соответственно, в сумме расходы увеличились на 16,1% за год.

В ТОП-5 направлений вошли расходы госбюджета на жилищно-коммунальное хозяйство (913,7 млрд тг), а также транспорт и коммуникации (893,6 млрд тг).

Наибольший рост расходов госбюджета наблюдается в промышленности, архитектуре, градостроительстве и строительной деятельности: с 35,9 млрд до 69,6 млрд тг, плюс 94% за год.


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Ключевые слова: Экономика,
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