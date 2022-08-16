16 Августа 2022 12:16

Расходы госбюджета на оборону увеличили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–июнь текущего года доходы государственного бюджета составили 9,9 трлн тенге — на 36,8% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В то же время расходы государственного бюджета достигли 9,7 трлн тенге, увеличившись на 19,5% по сравнению с январем–июнем прошлого года.

Разница между доходами и расходами составила 188,1 млрд тенге. Для сравнения: в прошлом году, в отличие от текущего, сальдо было отрицательным на 895,6 млрд тенге.

По итогам полугодия наибольшая часть расходов госбюджета — 24% — пришлась на образование: 2,3 трлн тенге (плюс 28,7% за год). Еще 22,5% расходов пришлось на социальную помощь и социальное обеспечение: 2,2 трлн тенге — на 8,9% больше, чем годом ранее.

В свою очередь, 10% расходов относилось к сфере здравоохранения: 977,6 млрд тенге.

Наибольший рост объема расходов за год наблюдался в секторе обороны (на 38,9%, до 486,4 млрд тенге), наименьший — в сфере здравоохранения.

Тем временем более 72% всех государственных доходов составили налоговые поступления в бюджет: 7,2 трлн тенге — сразу на 46,8% больше, чем годом ранее.

Неналоговые поступления увеличились на 28,2% за год, до 214,6 млрд тенге, поступления от продажи основного капитала — на 32,8%, до 110 млрд тенге.

Поступления трансфертов также выросли - на 14,7% за год, до 2,4 трлн тенге.