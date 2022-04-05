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Расходы бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге - Ерулан Жамаубаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
5 Апреля 2022, 09:34
Расходы бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге - Ерулан Жамаубаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев представил проект Закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках уточнения учтены поручения Главы государства, мероприятия программных документов, расходы, связанные с изменением макроэкономических показателей, а также дополнительные средства на реализацию ранее принятых неотложных обязательств», - сказал Ерулан Жамаубаев во время заседания Правительства.

«По данным направлениям расходы бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге. Источниками увеличения расходов бюджета являются: собственные доходы бюджета - 1,1 трлн тенге; увеличение гарантированного трансферта из Национального фонда - 1,6 трлн тенге», - сообщил министр финансов.

Ранее министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил измененный прогноз экономики страны. Отметим, что с начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны, темп роста ВВП по итогам января-февраля составил 3,5%.

Экономика   Минфин РК   Бюджет  
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