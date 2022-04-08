Расходы бюджета не должны превышать среднегодовой темп роста – Миннацэкономики РК
«Главой государства в Послании от 1 сентября 2021 года поручено Правительству разработать проект закона по внедрению элементов блочного бюджета. На сегодняшний день проработаны подходы, которые направлены на решение основных задач, связанных с укрупнением бюджетных программ, с упрощением бюджетных процедур, с обеспечением гибкости в управлении бюджетными средствами, а также с эффективностью использования бюджетных средств», - сказал Азамат Амрин на обсуждении «перезагрузки» бюджетных процессов и внедрения блочного бюджета в Сенате.
По его словам, предлагается стабилизировать лимиты путем разделения на четыре блока.
«Первый блок – это безусловные расходы, расходы постоянного характера, второй блок – это расходы на мероприятия национальных проектов, третий блок – это расходы на формирование резервов, четвертый – расходы, не отнесенные к первым трем блокам, разового характера. Кроме того, лимиты расходов предлагается устанавливать с разделением лимитов по базовым расходам и лимитов на новые инициативы. То есть, лимиты будут устанавливаться на планы вперед ежегодно, на скользящей основе и доводиться до администратора бюджетных программ до 1 июля», - отметил вице-министр.
«Лимиты по новым инициативам будут определяться на основе темпов роста расходов бюджета. То есть, контрциклическое бюджетное правило. Оно говорит о том, что расходы бюджета не должны превышать среднегодовой темп роста, расходы за прошлый период, за последние 10 лет, умноженные на цель по инфляции - это 7,5% по итогам 2021 года, это потолок роста расходов», - добавил Азамат Амрин.
Ранее Азамат Амрин озвучил предложение по замене ответственности за неосвоение бюджета в рамках нацпроектов на ответственность за недостижение целевых индикаторов.