Расходы бюджета не должны превышать среднегодовой темп роста – Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин заявил, что лимиты по новым инициативам будут определяться на основе темпов роста расходов бюджета. Расходы бюджета не должны превышать среднегодовой темп роста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства в Послании от 1 сентября 2021 года поручено Правительству разработать проект закона по внедрению элементов блочного бюджета. На сегодняшний день проработаны подходы, которые направлены на решение основных задач, связанных с укрупнением бюджетных программ, с упрощением бюджетных процедур, с обеспечением гибкости в управлении бюджетными средствами, а также с эффективностью использования бюджетных средств», - сказал Азамат Амрин на обсуждении «перезагрузки» бюджетных процессов и внедрения блочного бюджета в Сенате.

По его словам, предлагается стабилизировать лимиты путем разделения на четыре блока.

«Первый блок – это безусловные расходы, расходы постоянного характера, второй блок – это расходы на мероприятия национальных проектов, третий блок – это расходы на формирование резервов, четвертый – расходы, не отнесенные к первым трем блокам, разового характера. Кроме того, лимиты расходов предлагается устанавливать с разделением лимитов по базовым расходам и лимитов на новые инициативы. То есть, лимиты будут устанавливаться на планы вперед ежегодно, на скользящей основе и доводиться до администратора бюджетных программ до 1 июля», - отметил вице-министр.

«Лимиты по новым инициативам будут определяться на основе темпов роста расходов бюджета. То есть, контрциклическое бюджетное правило. Оно говорит о том, что расходы бюджета не должны превышать среднегодовой темп роста, расходы за прошлый период, за последние 10 лет, умноженные на цель по инфляции - это 7,5% по итогам 2021 года, это потолок роста расходов», - добавил Азамат Амрин.

Ранее Азамат Амрин озвучил предложение по замене ответственности за неосвоение бюджета в рамках нацпроектов на ответственность за недостижение целевых индикаторов.