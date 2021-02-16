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    11:00, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Расходы бюджета: какие министерства не освоили крупные суммы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О показателях исполнения государственного бюджета за январь текущего года отчитался министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил глава Минфина, в государственный бюджет доходов поступило на сумму 526 млрд тенге или план исполнен на 116,1%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 288 млрд тенге, план исполнен на 90%.

    «План по доходам не исполнен на 32 млрд тенге, из них налоги – на 37 млрд тенге. Основная сумма неисполнения по налогам приходится на НДС и КПН. Причинами неисполнения плана по НДС являются:

    - рост возврата НДС в 2,3 раза или на 31 млрд тенге по сравнению с январем 2020 года;

    - уменьшение оборотов по реализации по данным ИС «Электронные счета-фактуры» на 14%. Основное снижение приходится на сферу горнодобывающей промышленности, где обороты упали на 29%, или на 373 млрд тенге по сравнению с январем предыдущего года;

    - снижение товарооборота Казахстана с третьими странами по сравнению с январем 2020 года на 22%», - сообщил на заседании Правительства Ерулан Жамаубаев.

    По словам главы ведомства, неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за январь 2021 года по 743 крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38%, или 28,6 млрд тенге.

    «Доходы местных бюджетов исполнены на 178,6% и составили 239 млрд тенге. В целом план перевыполнен на 105 млрд тенге, из них по налогам – на 90 млрд тенге. Во всех регионах планы по доходам перевыполнены», - проинформировал Е. Жамаубаев.

    По информации министра, расходы государственного бюджета исполнены на 91%, республиканского – на 94,4%, местных бюджетов – на 80,6%.

    «По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 1 трлн 212 млрд тенге. Неисполнение составило 72 млрд тенге, из них 7 млрд тенге - экономия. Не освоено 65 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих центральных госорганах: Минфин, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство образования и науки, Министерство культуры и спорта. Основные причины неосвоения: длительное согласование документов по оплате, несвоевременное представление актов выполненных работ, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненных работ, позднее представление договоров и дополнительных соглашений на регистрацию в органы казначейства», - отметил министр.

    Расходы местных бюджетов составили 203 млрд тенге. Не исполнено 49 млрд тенге.


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