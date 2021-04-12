Расходы бюджета: какие госорганы не освоили крупные суммы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие министерства и госорганы не освоили бюджет, рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Расходы государственного бюджета исполнены на 99,5%, республиканского – на 99,8%, местных бюджетов – на 99,1%.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения на всех уровнях бюджетов выше. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 3,5 трлн тенге. Неисполнение составило 7 млрд тенге, из них 4 млрд тенге - экономия. Не освоено - 3 млрд тенге», - сказал в ходе заседания Правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих центральных госорганах: Министерстве финансов, Министерстве культуры и спорта, Министерстве юстиции и Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР)», - сообщил Ерулан Жамаубаев.

Основные причины неосвоения, как назвал министр: длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм), проведением претензионно-исковой работы по защите интересов государства в суде.

Также по сообщению министра, расходы местных бюджетов составили 1,4 трлн тенге. Не исполнено - 13 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,9 трлн тенге.