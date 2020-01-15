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Рашид Жакупов освобожден от должности замминистра внутренних дел РК

15 Января 2020 19:28
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Рашид Жакупов освобожден от должности замминистра внутренних дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Жакупов Рашид Тауфикович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел РК в связи с достижением пенсионного возраста. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Отставки ,
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