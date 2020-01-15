Рашид Жакупов освобожден от должности замминистра внутренних дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Жакупов Рашид Тауфикович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел РК в связи с достижением пенсионного возраста. Об этом передает МИА «Казинформ».



