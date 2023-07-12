Расчлененные останки немецкого бизнесмена найдены в морозилке в Таиланде

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Власти Таиланда обнаружили в морозильной камере расчлененное тело пропавшего немецкого бизнесмена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Поиски 62-летнего Ханса-Питера Мака трагически завершились в понедельник вечером, когда полиция обнаружила его останки в мешке для мусора в морозилке в арендованном доме в Нонг Прю, городе на юге Таиланда.

Двое подозреваемых немцев арестованы.

Мак, маклер по недвижимости, живший со своей тайской женой в восточном городе Паттайя, пропал без вести еще 4 июля.

Полиция сообщает, что двое подозреваемых сговорились убить Мака, а затем перевезли и спрятали его тело.

В последний раз жертву видели в его автомобиле в Паттайе. Его семья предложила 3 миллиона бат (86 000 долларов США) за информацию о его местонахождении.

Автомобиль пропавшего бизнесмена был найден в воскресенье на стоянке кондоминиума в Нонг Прю.

Согласно кадрам, транслировавшимся по тайским телеканалам, наряду с телом следователи обнаружили бензопилу, пару садовых ножниц и рулоны пластика.

Полиция также обнаружила следы чистящего средства на сиденьях, приборной панели, рулевом колесе и других частях автомобиля.

Начальник полиции Нонг Прю также заявил, что с банковского счета жертвы пропала крупная сумма денег.

Он добавил, что останки немецкого бизнесмена позже были обнаружены с помощью видеозаписей с камер видеонаблюдения, но не стал вдаваться в подробности.

Местная телекомпания сообщила, что жена Мака позвонила ему после того, как он не явился на обед 4 июля. Она получила текстовое сообщение о том, что он перезвонит. Около 22:00 часов вечера того же дня она получила еще одно сообщение, в котором говорилось, что он все еще с клиентом. Но жена Мака сообщила таиландским СМИ, что Мак ни разу не писал ей СМС за пять лет их отношений.