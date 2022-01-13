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Расчистка здания городского акимата начата в Алматы

13 Января 2022 17:05
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Расчистка здания городского акимата начата в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начата работа по расчистке здания городского акимата после пожара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в акимате города, в работе задействованы порядка 660 человек, в скором времени будет завершена расчистка.

Поврежденная мебель, оргтехника, мусор будут собраны и вывезены на полигоны для утилизации. Расчистка производится с соблюдением техники безопасности.

Доступ в здание и на прилегающую территорию запрещен с целью обеспечения безопасности посторонних лиц.

Восстановительные работы будут начаты сразу после расчистки.

Напомним, в Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение. Идет антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.

Ранее сообщалось, какие рынки и объекты открылись в Алматы. Сколько светофоров и дорожных знаков восстановили в Алматы. Заработали ЦОНы. Дорожную инфраструктуру восстанавливают в Алматы.


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#Алматы   #Акимат   #ЧП-2022  
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Автор:

Гульзат Сахова

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