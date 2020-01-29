Расчистка всех автодорог из Нур-Султана будет завершена 30 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «КазАвтоЖол» Улан Алипов показал журналистам, как ведется работа по расчистке от снега междугородных автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дороги на Косшы, Коргалжын открыты. Сегодня до вечера планируем завершить расчистку дорог от Нур-Султана до Бурабая и Караганды. Завтра до вечера очистим дороги на Костанай и Павлодар. На павлодарском направлении объем работы очень большой, потому что в Ерейментауском районе выпало много снега. В целом, завтра мы завершим очистку дорог по всем направлениям от Нур-Султана. На расчистку дорог в Акмолинской области привлечено 105 единиц техники и около 300 рабочих. По Казахстану на снегоочистительные работы вышло более 780 единиц техники», – сказал У.Алипов.

По его словам, на уже очищенных дорогах в поселки Талапкер и Кажымукан вблизи столицы высота сугробов превышала рост человека.

«Мы всегда готовимся к метелям. По данным «Казгидромета», такая метель была в 1964 году. Думаем, что такие метели бывают раз в несколько десятилетий. Наверное, в этом году уже не будет таких сильных метелей. К обычным метелям мы готовы, очистим. Не могу обещать, что мы расчистим дороги во время метели, потому что во время метели, когда ничего не видно, невозможно вести эту работу. Мы стараемся расчищать дороги сразу после прекращения метели», – сказал глава «КазАвтоЖол».