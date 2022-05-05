5 Мая 2022 16:29
Расчистить рыбоходные каналы и водоемы планируют в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на собрании с участием заместителя акима области Кайрата Нурлыбаева обсуждался вопрос предотвращения массовой гибели рыбы в каналах и водоемах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.
В прошлом году в регионе погибло 12 тонн рыбы. В этом году благодаря профилактическим мерам такие потери составили 572 килограмма. В том числе, 65 килограммов в озере Безымянный и 507 килограммов в озере Алмагамбет.
Основная причина гибели – мусор, годами копившийся в каналах, который препятствует свободному прохождению рыбы.
«На днях из-за подъема уровня реки Урал вода прибыла в пересохшие каналы. Это, конечно, радует. В то же время нужно учитывать, что при таком положении оказывается высок риск гибели рыбы, которая начинает заходить в каналы и упирается в преграды из мусора. Нужно организовать соответствующую работу согласно утвержденному плану мероприятий. В случае, если эти поручения не будут исполняться должным образом, предлагаю рассмотреть вопрос ответственности должностных лиц в соответствии с требованиями закона»,- сказал руководитель управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы.
В Атырауской области всего имеется 200 водоемов, из которых 70 относятся к категории опасных. 80% водоемов не имеют специальных документов. Их отсутствие препятствуют выполнению необходимых работ в случаях любых стихийных бедствий. Поэтому заместитель акима области Кайрат Нурлыбаев поручил руководителю управления, заместителям акимов города Атырау и районов полностью подготовить документы до 1 августа.
«Акимам города Атырау и районов следует дать поручения акимам сельских округов по расчистке русел, бассейнов водоемов от растений, остатков мусора, деревьев и контролировать этот процесс на постоянной основе»,- сказал заместитель акима области Кайрат Нурлыбаев.
«На днях из-за подъема уровня реки Урал вода прибыла в пересохшие каналы. Это, конечно, радует. В то же время нужно учитывать, что при таком положении оказывается высок риск гибели рыбы, которая начинает заходить в каналы и упирается в преграды из мусора. Нужно организовать соответствующую работу согласно утвержденному плану мероприятий. В случае, если эти поручения не будут исполняться должным образом, предлагаю рассмотреть вопрос ответственности должностных лиц в соответствии с требованиями закона»,- сказал руководитель управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы.
В Атырауской области всего имеется 200 водоемов, из которых 70 относятся к категории опасных. 80% водоемов не имеют специальных документов. Их отсутствие препятствуют выполнению необходимых работ в случаях любых стихийных бедствий. Поэтому заместитель акима области Кайрат Нурлыбаев поручил руководителю управления, заместителям акимов города Атырау и районов полностью подготовить документы до 1 августа.
«Акимам города Атырау и районов следует дать поручения акимам сельских округов по расчистке русел, бассейнов водоемов от растений, остатков мусора, деревьев и контролировать этот процесс на постоянной основе»,- сказал заместитель акима области Кайрат Нурлыбаев.
Как ранее сообщалось, рыбу погибла из-за отсутствия кислорода в водоемах Атырауской области.
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