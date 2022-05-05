5 Мая 2022 16:29

Расчистить рыбоходные каналы и водоемы планируют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на собрании с участием заместителя акима области Кайрата Нурлыбаева обсуждался вопрос предотвращения массовой гибели рыбы в каналах и водоемах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

В прошлом году в регионе погибло 12 тонн рыбы. В этом году благодаря профилактическим мерам такие потери составили 572 килограмма. В том числе, 65 килограммов в озере Безымянный и 507 килограммов в озере Алмагамбет.