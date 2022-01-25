Расчищать снег помогают пенсионерам костанайские спасатели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В районах Костанайской области сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям, пожарные совместно с молодежными организациями помогали пенсионерам расчищаться дворы и придворовую территорию от последствий снегопада, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДЧС области, пожарные из части №24 совместно с активистами молодежного ресурсного центра Карасуского района провели очистку двора от снега одиноко проживающей пенсионерки.

«Этот визит стал неожиданным и радостным событием для неё. В зимний период по нашей области проходят трескучие морозы и сильные бураны, которые повлекли за собой огромное количество осадков. Несмотря на то, что коммунальные службы стараются преждевременно очищать территорию, спасатели приходят им в подмогу.

Пенсионерка частного дома выразила слова благодарности сотрудникам службы пожаротушения за оказанную помощь»,- сообщили в ведомстве.

Сами же спасвиели признаются, что всегда рады помочь и стараются общими усилиями внести свою лепту в благие дела для города и его жителей.

«К сожалению, в наше время случается, что в старости человек остаётся совсем один, и причины одиночества у каждого разные. Поэтому в силах каждого из нас - оказать помощь таким людям, которые действительно в ней нуждаются не только вниманием и заботой, но и делом»,- отмечают добровольцы.