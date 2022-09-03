Расчеты по увеличению периода выплат декретных пособий в РК представят до октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения РК с сентября по октябрь представит расчеты по увеличению периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, а также размера базовой пенсии в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реализации поручения по увеличению периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет с сентября по октябрь текущего года представят расчеты по дополнительной потребности в финансировании из республиканского бюджета для неработающих матерей и скорректируют алгоритм расчета соцвыплат из ГФСС для работающих родителей. В декабре текущего года предусмотрено изменение параметров системы поддержки семей с детьми в рамках проекта Социального кодекса РК и подготовка информационных систем по назначению и выплате госпособия и социальной выплаты с 1 января 2023 года», - сообщила глава Минтруда РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

Министр проинформировала, что в целях исполнения поручений по поэтапному повышению минимального размера базовой пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимального – до 120% и установления пенсионного возраста для женщин с 2023 до 2028 года на уровне 61 года, с сентября по октябрь текущего года представят расчеты по дополнительной потребности средств из республиканского бюджета на финансирование пенсионных выплат, а также скорректируют алгоритм расчета пенсионных выплат, назначаемых из ЕНПФ.

В своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что в Казахстане увеличится период выплат по уходу за ребенком до полутора лет с 1 января 2023 года.