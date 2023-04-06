Расценки «рынка теневых услуг» по перевозке грузов на границе с Китаем достигли $40 тысяч

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 24 по 31 марта 2023 года рабочей группой, состоящей из представителей Главной транспортной прокуратуры, Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Пограничной службы КНБ, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Антикорупционной службы и НПП «Атамекен», осуществлен выезд в пункт пропуска «Нур Жолы», где проведены встречи с грузоперевозчиками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

Как выяснила межведомственная рабочая группа, в пункте пропуска «Нур Жолы» активизировался «рынок теневых услуг» по перевозке грузов, расценки которых достигали 40 тысяч долларов США. Также, на территории пункта пропуска находилось около 80 брошенных большегрузов, водители которых длительное время затягивали выезд в КНР для искусственного удорожания стоимости услуг по перевозке.

В целях недопущения подобных фактов подготовлен проект поправок в Технологическую схему, согласно которым впредь грузоперевозчики могут находиться на территории пункта пропуска не более 72-х часов.

Были озвучены и сложности по оформлению виз в КНР. Большинство водителей не имеют визы и вынуждены за определенную плату договариваться с теми, у кого она есть.

Главной транспортной прокуратурой рекомендовано МИДу широко освещать порядок и условия получения виз, а также при необходимости провести выездные встречи с грузоперевозчиками по данному вопросу.

Для улучшения условий по получению международного разрешения на перевозку грузов по инициативе ГТП подписан совместный приказ МИИР и КГД, предусматривающий его выдачу непосредственно на пункте пропуска, а также исключению излишних требований для грузоперевозчиков.