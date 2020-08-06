Ранжировать вузы по четырем лигам-категориям предлагает Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК поддержало предложение по ранжированию вузов по лигам, которое ранее было озвучено на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД), передает МИА «Казинформ».

«МОН должен продолжать политику выявления недобросовестных вузов-«пылесосов». В то же время от жесткой политики государственного контроля страдают и добросовестные вузы. В связи с этим было поддержано предложение по ранжированию вузов по лигам, которое ранее было озвучено на заседании НСОД», - отметил министр своем посте в Facebook, представляя Антикризисный план по развитию высшего образования.

Первая категория: вузы, конкурентоспособные на международном уровне. Главным критерием для них будет высокий уровень научных исследований. Это вузы, где наука задает тон образовательным программам и оказывает влияние на экономику страны. Такие вузы будут иметь 100 % академической свободы. Освобождение от госконтроля позволит им не отвлекаться на проверки. Полная презумпция доверия.

Вторая категория: вузы, конкурентоспособные на национальном уровне. У них будет такой же уровень академической свободы, как и у вузов первой категории. Они также будут освобождены от проверок.

«Относительно третьей категории. Не все региональные вузы могут конкурировать на республиканском уровне, однако студентам, оставшимся в регионах, они дают хороший уровень образования и ориентируются на «своего» обучающегося. Региональные или отраслевые вузы (третья категория) будут иметь большой объем академической свободы. Эти вузы будут проверяться только по системе оценки рисков», - разъяснил министр.

Четвертая категория: все другие вузы. Они будут подвергаться постоянному госконтролю в полном объеме, для них будут действовать многие требования и нормы в связи с низким уровнем качества и доверия к этим вузам.

В основе ранжирования вузов по 4 категориям лежит конкуренция вузов по повышению качества образования и науки, а конкуренция, как известно, всегда полезна, заключил он.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки РК предложило Антикризисный план по развитию высшего образования.

Напомним, 27 мая 2020 года на третьем заседании Национального совета общественного доверия член НСОД Асылбек Кожахметов предложил разделить вузы на лиги для повышения конкурентоспособности. Предложение было поддержано Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.





«Я, в принципе, поддерживаю предложение о том, чтобы в целом наши вузы были бы условно поделены на так называемые лиги, как это существует или имеет место в футболе – 1, 2, 3 лиги, и они могли бы конкурировать друг с другом, соперничать друг с другом», - отметил Глава государства.