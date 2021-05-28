Ранние признаки пневмонии у детей назвала главный педиатр страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный педиатр МЗ РК, доктор медицинских наук Риза Боранбаева рассказала, как определяют пневмонию у детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пневмония у детей проявляется симптомами интоксикации, повышения температуры. При ОРВИ или Covid-19, если температура длится более трех-пяти дней, есть вероятность, что болезнь осложнится пневмонией. Интоксикация, температура, какие-то дыхательные нарушения, одышка, кашель. Но в целом, как я уже говорила, всего 0,4% детей заболели после Covid-19 вирусной пневмонией», - сказала Риза Боранбаева на брифинге в СЦК.

По ее словам, в основном заболевшие - дети подросткового, то есть более старшего возраста.

«Можно говорить о том, что вирусная пневмония после коронавируса у детей бывает очень редко. Но есть проблема бактериальной пневмонии. Потому что ОРВИ очень часто осложняется пневмонией. И у нас в республике уровень заболеваемости органов дыхания стоит на первом месте», - отметила педиатр.

«Сразу распознать, вирусная это пневмония или бактериальная, невозможно. Поэтому мы рекомендуем родителям при первых признаках, когда температура длится более трех дней, когда ярко выражены интоксикация и симптомы дыхательной недостаточности или просто кашель, либо какой-то другой дискомфорт состояния, обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Только врач может определить, пневмония ли это», - добавила Р. Боранбаева.



