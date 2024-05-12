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    20:02, 11 Май 2024 | GMT +6

    Ранние овощи к столу казахстанцев доставят из Узбекистана и Таджикистана

    стабфонд
    Фото: pixabay

    Вопросы обеспечения внутреннего рынка необходимой плодоовощной продукцией в период межсезонья рассмотрены на совещании под председательством первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

    Напомним, что для недопущения значительных ценовых колебаний на овощи в межсезонье Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил проработать вопросы прямой контрактации с поставщиками из Узбекистана и Таджикистана.

    На сегодня АО «QazTrade» уже заключило договоры с 12 регионами на поставку около 4 тыс. тонн ранних овощей.

    — Со стороны АО «QazTrade» проведена вся необходимая работа. Нами заключены договоры на поставку овощей с АО «UZTRADE» Республики Узбекистан и Агентством по государственным и материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан и Государственным унитарным предприятием «Таджагропромэкспорт», — сообщил первый заместитель генерального директора АО „QazTrade“ Нурлан Кулбатыров.

    Он также отметил, что сейчас прорабатываются вопросы логистики и стоимости овощной продукции.

    По итогам совещания первый вице-министр Айжан Бижанова отметила низкую заинтересованность регионов в контрактации ранних овощей.

    Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан
    Фото: Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

    — Для стабилизации цен регионам доведена разнарядка по закупу ранних овощей. В этой связи акиматам необходимо своевременно заключить контракты и обеспечить бесперебойные поставки продукции, — подытожила Айжан Бижанова.

    Теги:
    Регионы Казахстана Узбекистан Сельхозпродукция Цены и тарифы Таджикистан
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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