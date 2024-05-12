Ранние овощи к столу казахстанцев доставят из Узбекистана и Таджикистана
Вопросы обеспечения внутреннего рынка необходимой плодоовощной продукцией в период межсезонья рассмотрены на совещании под председательством первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.
Напомним, что для недопущения значительных ценовых колебаний на овощи в межсезонье Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил проработать вопросы прямой контрактации с поставщиками из Узбекистана и Таджикистана.
На сегодня АО «QazTrade» уже заключило договоры с 12 регионами на поставку около 4 тыс. тонн ранних овощей.
— Со стороны АО «QazTrade» проведена вся необходимая работа. Нами заключены договоры на поставку овощей с АО «UZTRADE» Республики Узбекистан и Агентством по государственным и материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан и Государственным унитарным предприятием «Таджагропромэкспорт», — сообщил первый заместитель генерального директора АО „QazTrade“ Нурлан Кулбатыров.
Он также отметил, что сейчас прорабатываются вопросы логистики и стоимости овощной продукции.
По итогам совещания первый вице-министр Айжан Бижанова отметила низкую заинтересованность регионов в контрактации ранних овощей.
— Для стабилизации цен регионам доведена разнарядка по закупу ранних овощей. В этой связи акиматам необходимо своевременно заключить контракты и обеспечить бесперебойные поставки продукции, — подытожила Айжан Бижанова.