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    16:10, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ранил ножом женщину: полиция Костаная разыскивает подозреваемого

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Костанае неизвестный нанес ножевое ранение 50-летней женщине. Полиция разыскивает подозреваемого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Происшествие случилось сегодня в 13.00 в районе гостиницы «Достык». Женщина возвращалась с работы домой, когда на нее напал неизвестный с ножом.

    «Потерпевшая была доставлена в больницу с непроникающим ранением в области шеи. Очевидцы сообщили полиции приметы подозреваемого, который скрылся с места преступления. Это мужчина, европеец, примерно 40 лет, одет в красный спортивный костюм, на голове черная кепка, очки. Рост подозреваемого около 180 см. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, полиция просит сообщить по телефону 102», - проинформировали в полиции.

    По данному факту начато досудебное производство, предусмотренное статьей «Покушение на убийство». На розыск подозреваемого ориентированы все наряды полиции.


    Теги:
    Костанайская область Криминал Происшествия Правоохранительные органы
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