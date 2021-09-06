Ранил ножом женщину: полиция Костаная разыскивает подозреваемого

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Костанае неизвестный нанес ножевое ранение 50-летней женщине. Полиция разыскивает подозреваемого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие случилось сегодня в 13.00 в районе гостиницы «Достык». Женщина возвращалась с работы домой, когда на нее напал неизвестный с ножом.

«Потерпевшая была доставлена в больницу с непроникающим ранением в области шеи. Очевидцы сообщили полиции приметы подозреваемого, который скрылся с места преступления. Это мужчина, европеец, примерно 40 лет, одет в красный спортивный костюм, на голове черная кепка, очки. Рост подозреваемого около 180 см. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, полиция просит сообщить по телефону 102», - проинформировали в полиции.

По данному факту начато досудебное производство, предусмотренное статьей «Покушение на убийство». На розыск подозреваемого ориентированы все наряды полиции.