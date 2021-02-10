Ранил ножом полицейского мужчина в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В городе Усть-Каменогорске задержан мужчина, оказавший сопротивление сотрудникам полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В ведомстве сообщили, что ночью 8 февраля патрульный наряд БПП управления полиции Усть-Каменогорска получил вызов о нарушении тишины в одном из многоэтажных домов.

Оперативно прибыв на место вызова, инспекторы службы батальона патрульной полиции старший лейтенант полиции Нуржан Какеев и старший лейтенант полиции Бекарыс Абдолданов обнаружили на лестничной площадке 9-го этажа громко разговаривающих друг с другом и распивающих спиртные напитки двоих мужчин.

«Сотрудники полиции разъяснили мужчинам, что они нарушают порядок и попросили не шуметь. Однако они, не внимая словам полицейских, стали пререкаться, и один из них резко ударил ножом в шею сотрудника полиции, а затем побежал вниз по лестнице.

Несмотря на полученное ножевое ранение, Нуржан Какеев немедленно бросился в погоню за убегавшим нарушителем. Уже на улице мужчина, поняв, что убежать от полицейских не получится, стал размахивать ножом перед сотрудниками полиции. В связи с чем полицейские применили для обезоруживания мужчины спецсредство «ПР», а именно ударили по руке нападавшего резиновой дубинкой, отчего мужчина выронил нож из рук», - рассказали в полиции.

В настоящее время задержанный 24-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 380 УК РК.

В данный момент старший лейтенант полиции Нуржан Какеев перенес операцию, и его жизни ничто не угрожает.



