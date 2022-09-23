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    12:49, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Раненый мужчина 17 дней провел в горах Китая

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Раненого мужчину спасли в горах. Он заблудился после землетрясения на юго-западе Китая и провел в этой местности 17 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

    Дежуривший 5 сентября на гидроэлектростанции Вандонг Ган Юй остался с коллегой Ло Еном, чтобы оказать первую помощь раненым сотрудникам и предотвратить наводнение, выпустив воду из плотины. Затем он с товарищем решили уйти из сейсмически опасного района, пройдя около 20 км по горам вокруг завода.

    Ган Юй получил травмы, а его товарищ Ло Ен отправился за помощью, оставив коллегу на изготовленном настиле из мха и листьев бамбука, а также с дикими фруктами для питания.

    Ло Ена нашли 8 сентября. Он разжег огонь и привлек внимание спасателей. Три дня спустя нашли пустым убежище его бывшего компаньона. Ган Юй страдал сильной близорукостью и потерял очки во время землетрясения и плохо ориентировался на местности.

    К поискам Ган Юй присоединился фермер, живущий рядом с заводом. Его искали несколько дней. Он услышал крики Гана и нашел его под деревьями с переломами костей. Позже спасатели прибыли на место происшествия и доставили Гана в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.



    Землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло в провинции Сычуань 5 сентября. Погибли 93 человека и более 400 получили ранения.


    Фото: gettyimages.com





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