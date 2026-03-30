    00:57, 30 Март 2026 | GMT +5

    Раненого лебедя спасли в ЗКО

    Житель села Коржын Аккозинского сельского округа Каратобинского района ЗКО приютил у себя раненого лебедя, передает Kazinform.

    кадр из видео

    Как рассказал Сериккали Нурадилов, птицу 29 марта обнаружил его сосед Нурлыбай Куспанов во время выпаса скота примерно в трех километрах от села. Лебедь не мог передвигаться, и существовал риск, что его могли растерзать дикие животные.

    — Он позвонил мне и сообщил о находке. Мы сразу выехали и привезли птицу домой. Сейчас она находится в сарае, я обеспечил ее кормом и водой. Уже обратился в районную ветеринарную службу, ожидаю специалистов. После осмотра планирую отпустить лебедя в естественную среду — в заросли на реке Жаксыбай, — рассказал С. Нурадилов.

    По данному вопросу корреспондент Kazinform связался с директором областного эколого-биологического центра Гульжайной Нуралиевой.

    По словам специалиста, центр уже переполнен — там содержатся раненые лебеди, поэтому разместить еще одну птицу не представляется возможным.

    — Лебедю можно давать пшеницу, ячмень, овес, а также тертую морковь, капустные листья и тыкву, он также питается зеленой травой. Остатки пищи со стола давать нельзя. Судя по видеозаписи, у птицы поврежден клюв — вероятно, травма получена во время полета. Если при осмотре не выявят внутренних повреждений, опасности нет. Сейчас установилась теплая погода, поэтому таких птиц необходимо выхаживать и затем выпускать обратно в природу, — отметила Г. Нуралиева.

    Ранее на побережье Каспийского моря были обнаружены мертвые лебеди.

    Диана Калманбаева
