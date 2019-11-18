Раненого лебедя спасли полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские предотвратили гибель раненого лебедя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в Аккайынском районе, вблизи села Аралагаш, патрульные полицейские увидели на дороге птицу. Лебедь повредил крыло и отбился от стаи. Взлететь пернатый не мог.





Полицейские Жанболат Буркуталин и Дмитрий Белоусов привезли лебедя в Ботанический сад Петропавловска. Здесь обещали помочь птице, и весной после выздоровления отпустить в свободное плавание.

Буквально недавно пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет сообщал о спасении 10 лебедей на водоеме вблизи Петропавловска.