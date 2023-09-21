Раненого осоеда спасли в Бурабае

Работники нацпарка «Бурабай» спасли осоеда со сломанным крылом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления делами Президента РК.

Сотрудники Национального парка «Бурабай» - мастер леса Сергей Шидловский и инспектор по охране природы Яков Ваккер - обнаружили на территории лесничества птицу, которая из-за повреждений не могла летать.

- Одно крыло было сломано, из-за чего осоед «полз» по земле. Птицы данного вида строят гнезда на деревьях, а внутри выстилают «жилище» пухом и мхом. Мы не спеша осмотрели окрестности и убедились, что гнезда нет, - рассказывает Сергей Шидловский.

Птицу отвезли в зоологический приют «Бурабай Даму» УДП РК.

- Осоед считается хищной птицей. Питается в основном крупными гусеницами, а также лягушками и ягодами. Осоеды любят портить осиные гнезда и поедать личинок, за что и получили свое название. Птица встречается территории нашего парка совсем не часто, - говорит инспектор Яков Ваккер.

Спасенная птица сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Специалисты зооприюта должны обработать ей крыло и после излечения отпустить на волю.