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    14:00, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Раненого осоеда спасли в Бурабае

    нацпарк Бурабай
    Фото: qr-pib.kz

    Работники нацпарка «Бурабай» спасли осоеда со сломанным крылом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления делами Президента РК. 

    Сотрудники Национального парка «Бурабай» - мастер леса Сергей Шидловский и инспектор по охране природы Яков Ваккер - обнаружили на территории лесничества птицу, которая из-за повреждений не могла летать.

    - Одно крыло было сломано, из-за чего осоед «полз» по земле. Птицы данного вида строят гнезда на деревьях, а внутри выстилают «жилище» пухом и мхом. Мы не спеша осмотрели окрестности и убедились, что гнезда нет, - рассказывает Сергей Шидловский.

    Птицу отвезли в зоологический приют «Бурабай Даму» УДП РК.

    - Осоед считается хищной птицей. Питается в основном крупными гусеницами, а также лягушками и ягодами. Осоеды любят портить осиные гнезда и поедать личинок, за что и получили свое название. Птица встречается территории нашего парка совсем не часто, - говорит инспектор Яков Ваккер.

    Спасенная птица сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Специалисты зооприюта должны обработать ей крыло и после излечения отпустить на волю.

    Теги:
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