Раненая косуля в Нур-Султане осталась под наблюдением ветеринаров

НУР-СУЛТАН - Косулю, заблудившуюся в столице, спасли и оставили на передержку, передает МИА «Казинформ».

Об этом рассказал в своем Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.

Напомним, косулю, бежавшую вдоль дороги в районе Экспо-городка, заметили вчера жители города. Один из них выложил видео в соцсети. Природоохранное ведомство быстро отреагировало, в тот же день косулю поймали.

«По видеоматериалам соцсетей мы выехали на поиски косули. Сам лично и государственные инспектора Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира начали поиски по проспектам Улы Дала, Мангилик ел, Туран, вокруг ТРЦ Мега, Экспо, Назарбаев университет и т.д. Спустя полтора часа нашли нашего копытного друга на площадке строящегося жилого комплекса», - рассказал Сакен Дилдахмет.

Косуля оказалась ранена: по словам представителя Комитета лесного хозяйства и животного мира, у нее повреждены рога. Инспектора отвезли ее в ветсервис столицы. Ветеринары обработали рану и оставили животное на передержку у себя.

«Пару дней специалисты будут наблюдать за состоянием косули. После улучшения мы обратно выпустим ее в естественную среду обитания», - заверил С. Дилдахмет.

«Вокруг столицы обитает много диких животных. Возможно, из-за сильного бурана косуля заблудилась и зашла в город, либо в поисках еды пришла в город. Но это не впервые. В прошлом году такие случаи были», - отметил он.

Сакен Дилдахмет поблагодарил за помощь всех участников спасения косули: неравнодушных горожан, инспекторов, сотрудников строительной компании, полицейских, ветеринаров.

«Друзья, если вы увидели или встретили дикое животное, прошу обратиться к нам по телефону 8(7172) 749170 или лично ко мне по номеру 87755050155. В трудные минуты наши братья меньшие нуждаются в нашей помощи!» - призвал представитель природоохранного ведомства.



