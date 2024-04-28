Ранее закрытый пограничный пункт заработал на границе Казахстана и России в Костанайской области

Пограничный пункт заработал на границе Казахстана и России в Костанайской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Пограничная служба КНБ сообщила о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска «Желкуар» через государственную границу Республики Казахстан в Костанайской области с 18 часов 27 апреля.

В связи с паводковой ситуацией в Костанайской области с 29 марта был временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска «Желкуар».