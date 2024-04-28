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    09:41, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Ранее закрытый пограничный пункт заработал на границе Казахстана и России в Костанайской области

    пограничники
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Пограничный пункт заработал на границе Казахстана и России в Костанайской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Пограничная служба КНБ сообщила о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска «Желкуар» через государственную границу Республики Казахстан в Костанайской области с 18  часов 27 апреля.

    В связи с паводковой ситуацией в Костанайской области с 29 марта был временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска «Желкуар».

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Костанайская область КНБ Пограничники Граница Паводки в Казахстане Россия Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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