Ранее судимый мужчина «заминировал» ночной клуб в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские задержали ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения «заминировал» ночной клуб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

11 декабря в 04:20 на канал 102 позвонила посетительница увеселительного заведения, сообщив, что к ней подошел неизвестный мужчина, который сказал, что заминировал ночной клуб, расположенный по улице Бейбитшилик. На место вызова незамедлительно выехали все экстренные службы. По горячим следам задержан 30-летний ранее судимый житель столицы. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится досудебное расследование.

В ходе проверки сотрудниками полиции опасных и запрещенных предметов не обнаружено. Эвакуировано более 50 посетителей и персонала ночного клуба.

В случае сообщения о заложенном взрывном устройстве незамедлительно выезжают все службы экстренного реагирования, полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Необдуманный поступок впоследствии может повлечь серьезную уголовную ответственность с возмещением материального ущерба.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждают об ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Статья 273 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей либо ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.