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Ранее судимых за тяжкие преступления и неблагополучные семьи проверяют полицейские СКО

10 Августа 2021 14:36
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Ранее судимых за тяжкие преступления и неблагополучные семьи проверяют полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проводят акцию «Профилактика и контроль детей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, у акции несколько целей: проверка по месту жительства лиц, состоящих на учетах в полиции, условно-досрочно освобожденных, ранее судимых за тяжкие преступления, неблагополучных семей. Участковые и ювенальные полицейские обращают внимание на общую атмосферу в посещаемых семьях, вникают в возможные трудные жизненные ситуации, ведут праворазъяснительную работу с детьми и родителями по правилам поведения на улице, общения с незнакомыми людьми.

«Просим всех взрослых обращать внимание на отдых своих детей, особенно на факты купания подростков на водоемах без сопровождения взрослых, не оставлять маленьких детей в комнатах с открытыми окнами, оборудовать их специальными фиксаторами», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

Сотрудники отделения ювенальной полиции вместе со спасателями провели внезапный рейд по пляжам. За пару часов проверили все пригородное побережье реки Есиль – от дамбы до городского пляжа. Раздавали профилактические памятки и буклеты с рекомендациями о том, как не стать жертвой несчастного случая на водоеме.

Такую же работу инспекторы по делам несовершеннолетних проделали во дворах, в скверах, парках. Раздали памятки, брошюры детям и родителям с напоминанием правил поведения детей на улице и с малознакомыми людьми.

Акция «Профилактика и контроль детей» продлится до 13 августа. В ней задействованы более 260 представителей местных исполнительных органов, госучреждений, из них 215 сотрудников полиции.

Напомним, на прошлой неделе в Петропавловске зарегистрировали два факта изнасилования несовершеннолетних девочек.


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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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