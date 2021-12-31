Раньше в ветеринарном законодательстве не было понятия «эвтаназия» - ветеринар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ветеринарный врач, основатель «Центра патронажной ветеринарии» JAIDAQ» Мархабат Мадияров прокомментировал подписанный Главой государства Закон «Об ответственном обращении с животными», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда еще этот закон не был подписан, я был членом рабочей группы при Мажилисе Парламента. Из 48 человек я, как специалист, участвовал в этом деле. Что касается конкретно этого документа, были моменты, связанные с ветеринарным законодательством. Один из них – меры, связанные с эвтаназией. Раньше в ветеринарном законодательстве не было такого понятия, как эвтаназия. Существовало только понятие «убой» сельскохозяйственных животных. Когда животные получали незначительные травмы или заражались такими болезнями, как бешенство, вопрос их усыпления не был четко урегулирован законом. Понятие «эвтаназия» в законе открывает путь к правовому регулированию этого вопроса. Это не усложняет работу ветеринаров. Так как был четкий регламент, стало проще различать «белое» и «черное»», - сказал Мархабат Мадияров в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По его словам, нормы законодательства в этом направлении со временем должны быть пересмотрены.

«Существует международное общество по защите животных, головной офис которого находится в Лондоне. Одна и та же организация имеет двухуровневую методику по эвтаназии животных. Одна - рекомендуемая методика, другая - условно допустимая. Мы пока берем условно допустимую методику, так как пока рано переходить на «рекомендуемую». Потому что предлагается усыплять с помощью препарата, содержащего наркотические элементы. А наша ветеринария не готова работать с такими вещами. Существуют и другие риски, связанные с человеческим фактором», - объяснил специалист.

«Через два-три года после вступления в силу любого закона становится понятным, насколько он соответствует реалиям. Испытание временем, вероятно, также внесет коррективы», - заключил М. Мадияров.

Напомним, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными». Кроме того, подписаны Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными», а также Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными». Тексты законов публикуются в печати.



