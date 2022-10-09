Раньше срока сдали в эксплуатацию участок дороги «Южный обход» в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе на шесть дней раньше срока сдан в эксплуатацию участок дороги «Южный обход» в районе 41 разъезда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Планируемое к 15 октябрю открытие участка дороги к радости актюбинцев состоялось в воскресенье и первый поток автомобилей, с благодарностью гудя клаксонами, проехался по новенькому асфальтовому покрытию ровно в 11 часов 30 минут.

«Мы выполнили поручение главы области незамедлительно открыть движение на этом почти трехкилометровом участке дороги и сейчас для беспрепятственного движения автотранспорта открыты две полосы движения из четырех, — сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Кайер. – К работам остальных двух полос приступим немедленно и уже будем готовить ее основание».

Государственный инспектор Арман Купаев заверил, что ускоренный темп работы на этом участке никак не повлиял на качество дорожного полотна.

«В ходе работ мы тщательно наблюдали за качеством используемых в строительстве работ и качеством самих производимых работ и никаких замечаний не имеем», — подтвердил он.

Аким области Ералы Тугжанов поздравил актюбинцев с долгожданным событием и заверил, что все проблемные вопросы региона находятся на его личном контроле.

«Это одна из наиболее острых проблем, которую поднимали актюбинцы, и мы приложили все силы, что в кратчайшие сроки решить ее, — подчеркнул Ералы Тугжанов. – Пока будут действовать лишь две полосы из четырех, но работы по двум другим полосам будут также завершены в обозначенные сроки. Главное, что теперь автомобильный поток здесь не будет испытывать препятствий и создавать трудности местным жителям».

Честь первыми проехаться по новенькому полотну дороги была предоставлена журналистам и они убедились, что участок асфальтированной автотрассы не имеет изъянов и шереховатостей. В конце дорожного участка строительная техника убрала блоки, загораживающие дорогу, и поток машин устремился по новой дороге. В числе первых водителей, опробовавших трассу, житель города Алга и хозяин автомобиля марки «Опель Вектра» Баимбет Касымов.

«Это большая радость для водителей, — поделился он. – Мне ежедневно приходится приезжать в Актобе и именно этот участок дороги занимал львиную долю времени. Теперь у нас есть возможность легко и беспрепятственно добираться до областного центра».

Жители 41 разъезда тоже очень рады тому, что наконец давняя проблема с дорогой разрешилась.

«Последние несколько лет это было основной проблемой для жителей села Ясное, 41 разъезда, — сказала местный старожил Татьяна Головня. – Почти все работают в городе и каждое утро была одна проблема – добраться вовремя на работу. Теперь проблема снята, мы очень рады, что, благодаря акиму области, волевым решением снявшему этот вопрос с повестки дня, мы можем спокойно добираться до работы, в супермаркеты по выходным».