Рамиль Камалов назначен председателем Комитета противопожарной службы МЧС РК
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Камалов Рамиль Фаткулович назначен на должность председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Рамиль Камалов родился в 1976 году в Тургайской области.
Окончил Павлодарский технический колледж МВД РК, Карагандинский государственный технический университет.
Трудовую деятельность начал инспектором государственного пожарного надзора самостоятельной военизированной пожарной части № 84 Управления государственной противопожарной службы УВД Акмолинской области.
В 1998 году работал инспектором, старшим инженером государственного пожарного надзора пожарной части № 19 государственной противопожарной службы Акмолинской области.
В 1998-1999 гг. — инспектор пожарной части № 7 ГПС города Астаны.
В 1999-2005 гг. — старший инженер, заместитель начальника, начальник, главный специалист группы пожаротушения пожарной части № 7 филиала РГП «Өрт сөндіруші» г. Астана.
В 2005-2006 гг. — главный специалист отдела службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций МЧС РК.
В 2006-2014 гг. — главный специалист, начальник управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета противопожарной службы МЧС РК.
В 2014-2016 гг. — начальник управления по организации деятельности службы пожаротушения КЧС МВД РК.
В 2016-2017 гг. — заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
С июня 2017 года и по настоящее время работал начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.